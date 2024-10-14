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قتلى وجرحى في كمين للقسام استهدف قوات الاحتلال برفح الفلسطينية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:36 مساءً -  أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن تفجير عبوة رعدية بجنود الاحتلال الإسرائيلي  شرق رفح وإيقاعهم بين قتيل وجريح.


عمليات للقسام وسرايا القدس برفح وجباليا

 وقالت كتائب القسام في بيانها:" إنها استهدفت دبابتي ميركافا بقذائف الياسين 105 قرب مسجد الصراط بحي الجنينة في رفح جنوبي قطاع غزة".

وفي السياق ذاته ذكرت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان صادر عنها اليوم الاثنين،  إن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال عند جبل الكاشف شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

 

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كتائب القسام تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية وتفجير نفق بقوة لجيش الاحتلال

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القسام: مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا إثر تفجير عبوة في قوة صهيونية غرب جباليا

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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