قتلى وجرحى في كمين للقسام استهدف قوات الاحتلال برفح الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:36 مساءً - أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن تفجير عبوة رعدية بجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح وإيقاعهم بين قتيل وجريح.



عمليات للقسام وسرايا القدس برفح وجباليا

وقالت كتائب القسام في بيانها:" إنها استهدفت دبابتي ميركافا بقذائف الياسين 105 قرب مسجد الصراط بحي الجنينة في رفح جنوبي قطاع غزة".

وفي السياق ذاته ذكرت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال عند جبل الكاشف شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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