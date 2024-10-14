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إسرائيل تبدأ ترشيد استخدام القذائف بسبب نقص الذخيرة - أخبار كلمتك

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إسرائيل تبدأ ترشيد استخدام القذائف بسبب نقص الذخيرة - أخبار كلمتك

إسرائيل تبدأ ترشيد استخدام القذائف بسبب نقص الذخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:59 مساءً - نقلت صحيقة "هآرتس" عن مصادر قولها إن  جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بـ ترشيد استخدام القذائف بسبب نقص الذخيرة.

 الاحتلال يبدأ بترشيد استهلاك القذائف 

وبحسب الصحيفة رفع  جيش الاحتلال الإسرائيلي رتبة الضباط المسموح لهم بالموافقة على استخدام قذائف الهاون وغيرها من الأسلحة في ظل تناقص مخزونات الذخيرة.

ووفقا للمصادر، فإن  جيش الاحتلال يتبنى الآن اقتصادا صارما في الأسلحة.

وأضافت المصادر أن هذه السياسة تهدف إلى تمكين القيادة العليا من تحديد أولويات استخدام الأسلحة وفقا لأهداف قواتها، وهي المسؤولية التي كانت من نصيب الرتب الدنيا من القيادة.

 فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

في الآونة الأخيرة، أعلنت المملكة المتحدة وألمانيا وكندا عن فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي ضوء ذلك، أعرب مسؤولون أمنيون عن قلقهم إزاء قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأخير زيارة وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لمسؤولين كبار، من المتوقع أن تتناول الاجتماعات المخطط لها لغالانت مع وزير الدفاع لويد أوستن وشخصيات أخرى رفيعة المستوى في واشنطن ليس فقط الضربة على إيران ولكن أيضا احتياجات إسرائيل من الأسلحة.

تقول المصادر إن المؤسسة الدفاعية قلقة بشكل عام بشأن إمدادات الأسلحة الإسرائيلية.

وفي الأسبوع الماضي، تحدث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، بما في ذلك بشأن شن هجوم على إيران.

وتم تنسيق زيارة جالانت على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، لكن وزير الدفاع كان ينوي أيضًا مناقشة الصراع في لبنان وغزة واحتياجات إسرائيل من الأسلحة مع استمرار القتال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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