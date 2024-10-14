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فرنسا تدعو لمؤتمر دولي دعما للبنان - أخبار كلمتك

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فرنسا تدعو لمؤتمر دولي دعما للبنان - أخبار كلمتك

فرنسا تدعو لمؤتمر دولي دعما للبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:43 مساءً - دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين  إلى مؤتمر دولي يوم 24 أكتوبر  الجاري في باريس من أجل دعم لبنان.

فرنسا تدعو لمؤتمر دولي دعما للبنان
 

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية  أن المؤتمر الدولي المخصص للبنان، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعقد في باريس يوم 24 تشرين. 

وأوضحت الوزارة  االفرنسية في بيان لها أن هذا المؤتمر الوزاري سيجمع الدول الشريكة للبنان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأضافت الوزارة أن المؤتمر يهدف إلى تعبئة المجتمع الدولي للاستجابة لحاجات الحماية والإغاثة الطارئة لشعب لبنان، وتحديد سبل دعم المؤسسات اللبنانية، لا سيما القوات المسلحة اللبنانية الضامنة للاستقرار الداخلي في البلاد.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، حيث تشن إسرائيل حربا مفتوحة في لبنان ضد حزب الله، وقد أدى هذا الصراع إلى نزوح أكثر من مليون شخص في لبنان، بينما نزح نحو 60 ألفا من سكان شمال إسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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