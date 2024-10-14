فرنسا تدعو لمؤتمر دولي دعما للبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:43 مساءً - دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين إلى مؤتمر دولي يوم 24 أكتوبر الجاري في باريس من أجل دعم لبنان.

فرنسا تدعو لمؤتمر دولي دعما للبنان



وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر الدولي المخصص للبنان، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعقد في باريس يوم 24 تشرين.

وأوضحت الوزارة االفرنسية في بيان لها أن هذا المؤتمر الوزاري سيجمع الدول الشريكة للبنان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت الوزارة أن المؤتمر يهدف إلى تعبئة المجتمع الدولي للاستجابة لحاجات الحماية والإغاثة الطارئة لشعب لبنان، وتحديد سبل دعم المؤسسات اللبنانية، لا سيما القوات المسلحة اللبنانية الضامنة للاستقرار الداخلي في البلاد.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، حيث تشن إسرائيل حربا مفتوحة في لبنان ضد حزب الله، وقد أدى هذا الصراع إلى نزوح أكثر من مليون شخص في لبنان، بينما نزح نحو 60 ألفا من سكان شمال إسرائيل.

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