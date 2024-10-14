إسبانيا وأيرلندا تطالبان الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:43 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن إسبانيا وأيرلندا تطالبان دول الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

دول أوروبية تدعو إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

و دعا سانشيز المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منددا بالهجمات الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وقال رئيس الوزراء الإسباني: "أندد بالهجمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان".

وأضاف: "إسبانيا أوقفت بيع أسلحة إلى إسرائيل منذ أكتوبر عام 2023"، داعيا العالم إلى اتخاذ الإجراء ذاته لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.

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