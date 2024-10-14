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سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف 4 بلدات بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

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سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف 4 بلدات بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف 4 بلدات بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:27 مساءً -  شنت  الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، سلسلة غارات استهدفت بلدات أنصار ومعروب وبيت ليف والنميرية في جنوب لبنان.

 

طائرات الاحتلال تشن غارات على بلدات لبنانية 

 وأغار  الطيران الإسرائيلي صباح اليوم، على منزل في حي المرج في بلدة انصار الجنوبية فدمره، ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الإصابات.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية "شن الطيران المعادي غارتين على بلدة معروب الجنوبية استهدفتا منزلين، وغارةً على منزل في بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، لافتة إلى غارة على حي العريض في بلدة النميرية الجنوبية.

 

 وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة صديقين الجنوبية أمس، "أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح".

 

إصابة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني 

 وأدت  غارة إسرائيلية أمس على بلدة صربين الجنوبية، بحسب بيان لوزارة الصحة العامة، إلى "إصابة أربعة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني وتضرر آليتين تابعتين له".

وشجبت وزارة الصحة العامة "استمرار العدو الإسرائيلي في استهداف الطواقم الطبية والإغاثية والإسعافية في غياب أي موقف حازم لردعه عن هذا الإجرام من قبل المجتمع الدولي".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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