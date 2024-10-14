سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف 4 بلدات بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، سلسلة غارات استهدفت بلدات أنصار ومعروب وبيت ليف والنميرية في جنوب لبنان.

طائرات الاحتلال تشن غارات على بلدات لبنانية

وأغار الطيران الإسرائيلي صباح اليوم، على منزل في حي المرج في بلدة انصار الجنوبية فدمره، ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الإصابات.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية "شن الطيران المعادي غارتين على بلدة معروب الجنوبية استهدفتا منزلين، وغارةً على منزل في بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، لافتة إلى غارة على حي العريض في بلدة النميرية الجنوبية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة صديقين الجنوبية أمس، "أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح".

إصابة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني

وأدت غارة إسرائيلية أمس على بلدة صربين الجنوبية، بحسب بيان لوزارة الصحة العامة، إلى "إصابة أربعة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني وتضرر آليتين تابعتين له".

وشجبت وزارة الصحة العامة "استمرار العدو الإسرائيلي في استهداف الطواقم الطبية والإغاثية والإسعافية في غياب أي موقف حازم لردعه عن هذا الإجرام من قبل المجتمع الدولي".

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