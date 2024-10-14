القاتل الخفي، معلومات عن المسيرة «شاهد 107 بعد استهدافها معسكر حيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - تناولت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل الهجوم الذي نفذه حزب الله اللبناني أمس الأحد، باستخدام سرب من الطائرات المسيرة، والذي استهدف عددا كبيرا من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

حزب الله يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا بمسيرات شاهد 107

هجوم حزب الله استهدف معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي في مدينة حيفا، شمالي البلاد، مساء الأحد، وأسفر عن إصابة أكثر من 67 إسرائيليًا، ومقتل ٤ آخرين.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن الطائرة التي استخدمها حزب الله في الهجوم على حيفا من طراز "شاهد 107" إيرانية الصنع، في حين اكتفى حزب الله بالإشارة إلى تنفيذ الهجوم بـ"سرب مسيّرات انقضاضية"، دون كشف تفاصيل عن الطائرات المستخدمة.

طائرات حزب الله تخترق الدفاعات الإسرائيلية

وأكد حزب الله أن طائرتين اخترقتا أجواء إسرائيل من لبنان عن طريق البحر، وتم اكتشافهما من قبل أنظمة الكشف التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم اعتراض إحداهما أمام ساحل نهاريا، في حين كانت الأخرى تحت المراقبة والمطاردة الجوية، قبل أن تنفجر في موقع الهجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة "شاهد 107" هي واحدة من أحدث الطائرات المسيّرة الإيرانية، كانت تقارير بريطانية قد أشارت إلى أن إيران طورتها خصيصًا لدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مميزات الطائرة شاهد 107

وهذه الطائرة متفجرة واستطلاعية، وهي مزودة بتكنولوجيا للبحث عن أهداف ذات قيمة عالية في المعركة، في إشارة إلى أنظمة الصواريخ وغيرها من الأهداف العالية.

إيران تزود روسيا بمسيرات من طراز شاهد 107

وذكرت تقارير إعلامية ان إيران ربما زودت روسيا بأعداد قليلة من هذا الطراز من الطائرات المسيرة"، في الوقت الذي تلاحق إيران اتهامات بتزويد روسيا بنماذج مختلفة من طائرات "شاهد"، التي تستخدمها موسكو في الهجمات على أوكرانيا.

وطائرة شاهد 107 مزودة بجهاز إرسال ينقل الصورة مباشرة للمسؤولين والقادة، لافتًا إلى أن القوات الإيرانية أجرت تجربة مع الروس في قاعدة جوية وسط إيران على استخدام هذه الطائرات.

وطائرة "شاهد 107" يبلغ طولها 2.5 متر، ويصل طول جناحيها إلى 3 أمتار، ويمكن أن يصل مداها لمسافات طويلة تزيد على 1000كيلومتر، هي من عائلة طائرات "شاهد 101" ذات المحرك الكهربائي.

وتتميز هذه الطائرات بأنها صامتة، ولا يمكن سماع صوت لها من الأرض، إضافة إلى قدرتها على حمل ذخائر متفجرة تزن 10 كيلوجرامات، ويشتبه في أن ميليشيا حزب الله استخدمتها في هجوم على كيبوتس "كابري" في يوليو الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.