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القاتل الخفي، معلومات عن المسيرة «شاهد 107 بعد استهدافها معسكر حيفا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:11 مساءً -  تناولت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل الهجوم الذي نفذه حزب الله اللبناني أمس الأحد، باستخدام سرب من الطائرات المسيرة، والذي استهدف عددا كبيرا من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

حزب الله يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا بمسيرات شاهد 107

هجوم حزب الله استهدف معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي في مدينة حيفا، شمالي البلاد، مساء الأحد، وأسفر عن إصابة  أكثر من 67 إسرائيليًا، ومقتل ٤ آخرين.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن الطائرة التي استخدمها حزب الله في الهجوم على حيفا من طراز "شاهد 107" إيرانية الصنع، في حين اكتفى حزب الله بالإشارة إلى تنفيذ الهجوم بـ"سرب مسيّرات انقضاضية"، دون كشف تفاصيل عن الطائرات المستخدمة.

 

طائرات حزب الله تخترق الدفاعات الإسرائيلية  

 وأكد حزب الله أن طائرتين اخترقتا أجواء إسرائيل من لبنان عن طريق البحر، وتم اكتشافهما من قبل أنظمة الكشف التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم اعتراض إحداهما أمام ساحل نهاريا، في حين كانت الأخرى تحت المراقبة والمطاردة الجوية، قبل أن تنفجر في موقع الهجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة "شاهد 107" هي واحدة من أحدث الطائرات المسيّرة الإيرانية، كانت تقارير بريطانية قد أشارت إلى أن إيران طورتها خصيصًا لدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

مميزات الطائرة شاهد 107

 وهذه الطائرة متفجرة واستطلاعية، وهي مزودة بتكنولوجيا للبحث عن أهداف ذات قيمة عالية في المعركة، في إشارة إلى أنظمة الصواريخ وغيرها من الأهداف العالية.

 

إيران تزود روسيا بمسيرات من طراز شاهد 107 

 وذكرت تقارير إعلامية ان إيران ربما زودت روسيا بأعداد قليلة من هذا الطراز من الطائرات المسيرة"، في الوقت الذي تلاحق إيران اتهامات بتزويد روسيا بنماذج مختلفة من طائرات "شاهد"، التي تستخدمها موسكو  في الهجمات على أوكرانيا.

وطائرة شاهد 107 مزودة بجهاز إرسال ينقل الصورة مباشرة للمسؤولين والقادة، لافتًا إلى أن القوات الإيرانية أجرت تجربة مع الروس في قاعدة جوية وسط إيران على استخدام هذه الطائرات.

وطائرة "شاهد 107" يبلغ طولها 2.5 متر، ويصل طول جناحيها إلى 3 أمتار، ويمكن أن يصل مداها لمسافات طويلة تزيد على 1000كيلومتر، هي من عائلة طائرات "شاهد 101" ذات المحرك الكهربائي.

وتتميز هذه الطائرات بأنها صامتة، ولا يمكن سماع صوت لها من الأرض، إضافة إلى قدرتها على حمل ذخائر متفجرة تزن 10 كيلوجرامات، ويشتبه في أن ميليشيا حزب الله استخدمتها في هجوم على كيبوتس "كابري" في يوليو الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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