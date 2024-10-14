بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

اعتقال إسرائيليين خططا لاغتيال شخصية بارزة لصالح إيران - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اعتقال إسرائيليين خططا لاغتيال شخصية بارزة لصالح إيران - أخبار كلمتك

اعتقال إسرائيليين خططا لاغتيال شخصية بارزة لصالح إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - زعم  جهاز الأمن الداخلي والشرطة في إسرائيل، اليوم الإثنين، اعتقال شخصين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران والتخطيط لقتل شخصية إسرائيلية بارزة.

 اعتقال إسرائيليين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران

 وبحسب شبكة  “سكاي نيوز”، أفاد بيان مشترك "باقتراب مواطن إسرائيلي تم تحديده باسم فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاما) من إيراني تم تحديده باسم ماري هوسي".

 

رش كتابات استفزازية علي الجدران 


وأضاف البيان: "قام فيكتورسون بتجنيد شريكته البالغة من العمر 18 عاما  آنا بيرنشتاين، وارتكب الاثنان أعمال تخريب مختلفة بما في ذلك رش كتابات استفزازية على الجدران ووضع ملصقات، وإشعال النار في السيارات بالقرب من حديقة ياركون في تل أبيب، وإشعال الحرائق في الغابات المحلية بناء على طلب هوسي، الذي أعطاهم تعليمات باللغة العبرية".

وصور الاثنان بعض الأفعال وحصلا على 5000 دولار.

وقال البيان إنه طُلب منهما بعد ذلك قتل شخصية إسرائيلية بارزة بإلقاء قنبلة يدوية على منزلها، وأن الاثنين وافقا على القيام بذلك وكانا يحاولان شراء أسلحة، ولم يتم تسمية الهدف في البيان.

سماع دوي انفجارات في نتانيا والشارون وسط إسرائيل

دول عربية وأوروبية تدين قرار إسرائيل بمصادرة أرض الأونروا

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق