اعتقال إسرائيليين خططا لاغتيال شخصية بارزة لصالح إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - زعم جهاز الأمن الداخلي والشرطة في إسرائيل، اليوم الإثنين، اعتقال شخصين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران والتخطيط لقتل شخصية إسرائيلية بارزة.

اعتقال إسرائيليين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران

وبحسب شبكة “سكاي نيوز”، أفاد بيان مشترك "باقتراب مواطن إسرائيلي تم تحديده باسم فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاما) من إيراني تم تحديده باسم ماري هوسي".

رش كتابات استفزازية علي الجدران



وأضاف البيان: "قام فيكتورسون بتجنيد شريكته البالغة من العمر 18 عاما آنا بيرنشتاين، وارتكب الاثنان أعمال تخريب مختلفة بما في ذلك رش كتابات استفزازية على الجدران ووضع ملصقات، وإشعال النار في السيارات بالقرب من حديقة ياركون في تل أبيب، وإشعال الحرائق في الغابات المحلية بناء على طلب هوسي، الذي أعطاهم تعليمات باللغة العبرية".

وصور الاثنان بعض الأفعال وحصلا على 5000 دولار.

وقال البيان إنه طُلب منهما بعد ذلك قتل شخصية إسرائيلية بارزة بإلقاء قنبلة يدوية على منزلها، وأن الاثنين وافقا على القيام بذلك وكانا يحاولان شراء أسلحة، ولم يتم تسمية الهدف في البيان.

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