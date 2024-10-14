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مسؤول إيراني: حزب الله استعاد تنظيمه القتالي والقادم أسوأ للصهاينة - أخبار كلمتك

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مسؤول إيراني: حزب الله استعاد تنظيمه القتالي والقادم أسوأ للصهاينة - أخبار كلمتك

مسؤول إيراني: حزب الله استعاد تنظيمه القتالي والقادم أسوأ للصهاينة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، اليوم الاثنين:" إن حزب الله استعاد تنظيمه القتالي بعد موجة الاغتيالات".

حزب الله يعيد تنظيم صفوفه مجددا

 وأضاف المسؤول الإيراني:" حزب الله بدأ الآن عملياته العسكرية الحربية، وأيام صعبة تنتظر الصهاينة".

حزب الله يبدأ شن عمليات عسكرية كبيرة ضد جيش الاحتلال 

 أمس الأحد نفذ حزب الله عملية عسكرية كبيرة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام سرب من الطائرات المسيرة.

وأسفرت العملية التي نفذها حزب الله اللبناني عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

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حزب الله يقصف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ

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حزب الله يقصف ثكنة زبدين في مزارع شبعا

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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