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الاتحاد الأوروبي: نرفض بشدة الهجمات غير المبررة على الأمين العام للأمم المتحدة - أخبار كلمتك

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الاتحاد الأوروبي: نرفض بشدة الهجمات غير المبررة على الأمين العام للأمم المتحدة - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي: نرفض بشدة الهجمات غير المبررة على الأمين العام للأمم المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:38 مساءً -  قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين،:" نرفض بشدة الهجمات غير المبررة على الأمين العام للأمم المتحدة وتكرار اتهامه بمعاداة السامية هو افتراء".

جوزيب بوريل يدافع عن الأمين العام للأمم المتحدة 

 وأضاف جوزيب بوريل:" علينا أن نتذكر أن مجلس الأمن هو الذي يقرر بشأن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وليس الأمين العام".

وفي وقت سابق طالب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة،  أنطونيو جوتيريش بسحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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