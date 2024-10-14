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سماع دوي انفجارات في نتانيا والشارون وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

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سماع دوي انفجارات في نتانيا والشارون وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارات في نتانيا والشارون وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن دوي انفجارات في منطقة نتانيا والشارون وسط إسرائيل، وذلك بعد أقل من ساعة من إعلان حزب الله اللبناني استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية في نبأ عاجل. 

استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ

 وقبل وقت سابق أعلن "حزب الله" أنه استهدف عدة تجمعات للجيش الإسرائيلي بمواقع مختلفة، وأنه تصدى لمحاولة قوة إسرائيلية التسلل إلى الأراضي اللبنانية.

وقال "حزب الله" في سلسلة بيانات: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية  فجر اليوم الاثنين تجمعا لِقوات العدو الإسرائيلي في اللبونة بصلية صاروخية. 

 مجاهدوا المقاومة يستهدفون تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي 

 وتابع: من ثم استهدف مجاهدو  المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية، كما أنهم للمرة الثانية استهدفوا تجمعًا لِقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

وأوضح أنه "أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية، كما استهدفوا تحركات لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة اللبونة بِصلية صاروخية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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