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تقارير: مسيرات مجهولة حلقت فوق مواقع عسكرية داخل الأراضي الأمريكية - أخبار كلمتك

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تقارير: مسيرات مجهولة حلقت فوق مواقع عسكرية داخل الأراضي الأمريكية - أخبار كلمتك

تقارير: مسيرات مجهولة حلقت فوق مواقع عسكرية داخل الأراضي الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً -  نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تحليق طائرات بدون طيار مجهولة فوق مواقع عسكرية في البلاد.

 

قلق أمريكي جراء تحليق طائرات بدون طيار 

 وعلى الرغم من أنه لم يتم نشر أي معلومات تقريبا بشكل علني، إلا أنه يُعتقد أن الطائرات بدون طيار لم تكن من قبل هواة، بل من المحتمل أن يكون مصدرها قوة معادية، مشيرة في شكوها إلى الصين أو روسيا.

ويشتبه البعض في أن روسيا أو الصين نشرت تلك الطائرات لاختبار استجابة القوات الأمريكية لمثل هذه الحوادث.

 

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المصادر قولها: "إنه على مدار عدة ليالٍ، شوهد سرب من الطائرات بدون طيار، تطير بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة، وهي تحلق على ارتفاع منخفض".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في ديسمبر 2023، ولمدة 17 يوما، بدأت طائرات بدون طيار مجهولة الهوية في التحليق فوق قاعدة "لانجلي" الجوية في فرجينيا بعد 45-60 دقيقة من غروب الشمس".

 

إلغاء الرحلات الجوية الليلية خوفا من اصطدامها بطائرات دون طيار 

 وألغت إدارة قاعدة "لانجلي" الجوية، الرحلات الجوية الليلية خوفا من احتمال اصطدامها بـ"سرب من الطائرات بدون طيار"، كما نقلت مقاتلات "إف-22" إلى قاعدة أخرى.

وأدت هذه الأحداث إلى أسبوعين من الاجتماعات في البيت الأبيض شاركت فيها وكالات متعددة، بما في ذلك وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الأجسام الطائرة المجهولة التابع للبنتاغون، لتحديد ماهية هذه الطائرات بدون طيار ومن أين تأتي.

كما أكد المسؤولون الأمريكيون هذا الشهر أنه تم رصد المزيد من أسراب الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية في الأشهر الأخيرة بالقرب من قاعدة إدواردز الجوية، شمال لوس أنجلوس.

ويتشابه الحادث مع حادث آخر وقع في أكتوبر عام 2023 في موقع الأمن القومي التابع لوزارة الطاقة الأميركية في نيفادا، حيث شوهدت عدة طائرات بدون طيار فوق المنشأة على مدار فترة ثلاثة أيام.

ويحظر القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة على الجيش إسقاط طائرات بدون طيار بالقرب من القواعد العسكرية في الولايات المتحدة ما لم تشكل تهديدا حقيقيا، ويأمل بعض المشرعين في منح الجيش حرية أكبر في التصرف بهذه الحالات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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