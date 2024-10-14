حزب الله يقصف ثكنة زبدين في مزارع شبعا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن مقاتليه قصفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة برشقة صاروخية، وحققوا إصابة مباشرة.

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن دوي صافرات الإنذار في الكريوت حيفا شمال إسرائيل حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

صافرات الإنذار تدوي في شمال حيفا

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية: إطلاق نحو 12 صاروخا من لبنان باتجاه حيفا واعتراض معظمها، حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز”.

ولفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا ومحيطها بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.

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