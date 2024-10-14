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حزب الله يقصف ثكنة زبدين في مزارع شبعا - أخبار كلمتك

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حزب الله يقصف ثكنة زبدين في مزارع شبعا - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف ثكنة زبدين في مزارع شبعا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً -  أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن مقاتليه قصفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة برشقة صاروخية، وحققوا إصابة مباشرة.

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية 

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن  دوي صافرات الإنذار في الكريوت  حيفا شمال إسرائيل حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 صافرات الإنذار تدوي في شمال حيفا 

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية: إطلاق نحو 12 صاروخا من لبنان باتجاه حيفا واعتراض معظمها، حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز”.

 ولفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا ومحيطها بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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