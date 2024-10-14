المقاومة العراقية: هاجمنا للمرة الثانية هدفا حيويا في غور الأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:12 صباحاً - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن مقاتليها هاجموا بالمسيّرات للمرة الثانية اليوم هدفا حيويا في غور الأردن بالأراضي المحتلة.

المقاومة العراقية تشن هجوما على مواقع عسكرية إسرائيلية

ومنذ أشهر تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضرب العديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا

بصواريخ كروز متطورة، المقاومة العراقية تقصف أهدافا جديدة في إسرائيل مقتل وإصابة 23 جنديا، الاحتلال يكشف خسائره جراء هجوم المقاومة العراقية على الجولان

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