إعلام إسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو الجليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه تم إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو الجليل، مشيرة إلى أنه تم اعتراض بعضها، وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة.

صافرات تدوي في الجليل

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى والغربي بعد رصد إطلاق صواريخ.

الجليل منطقة جغرافية تقع في أقصى شمال فلسطين المحتلة، وتتمتع بأهمية جيوسياسية وأمنية، باعتبارها منطقة حدودية واقعة على خط اشتباك دائم لقوات الاحتلال مع حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

ولهذه المنطقة أهمية تاريخية ودينية، إذ تضم مدينة الناصرة التي تقول بعض الروايات إنها مسقط رأس السيدة مريم والموطن الذي نشأ فيه المسيح عليه السلام وترعرع وبشّر بالمسيحية.

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