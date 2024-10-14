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إعلام إسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو الجليل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً -  ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه تم إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو الجليل، مشيرة إلى أنه تم اعتراض بعضها، وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة.

صافرات تدوي في الجليل 

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت  في الجليل الأعلى والغربي بعد رصد إطلاق صواريخ.

 الجليل منطقة جغرافية تقع في أقصى شمال فلسطين المحتلة، وتتمتع بأهمية جيوسياسية وأمنية، باعتبارها منطقة حدودية واقعة على خط اشتباك دائم لقوات الاحتلال مع حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

ولهذه المنطقة أهمية تاريخية ودينية، إذ تضم مدينة الناصرة التي تقول بعض الروايات إنها مسقط رأس السيدة مريم والموطن الذي نشأ فيه المسيح عليه السلام وترعرع وبشّر بالمسيحية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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