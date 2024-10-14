صافرات الإنذار تدوي في شمال حيفا بعد إطلاق 12 صاروخا من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن دوي صافرات الإنذار في الكريوت حيفا شمال إسرائيل حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

صافرات الإنذار تدوي في شمال حيفا

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية: إطلاق نحو 12 صاروخا من لبنان باتجاه حيفا واعتراض معظمها، حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز”.

ولفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا ومحيطها بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.

هجوم حيفا

وقبل وقت سابق أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 4 جنود في الهجوم الذي شنه حزب الله على قاعدة عسكرية جنوب حيفا وإصابة أكثر من 50 آخرين، فيما أعلن حزب الله بدوره، أن شن عملية نوعية ومركبة، حيث أطلق عشرات الصواريخ باتجاه أهداف في نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، تزامنا مع إطلاق أسراب من مسيرات، بعضها يستخدم للمرة الأولى، حيث تمكنت المسيرات من اختراق رادارات الدفاع الجوي ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة غولاني في بنيامينا، وانفجرت في غرف الضباط والجنود الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان".

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