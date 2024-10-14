حجم الأضرار التي تكبدتها إسرائيل بسبب الهجوم الإيراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - قدرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات الخاصة في خلال الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير بنحو 150 إلى 200 مليون شيكل، أي ما يعادل 40 إلى 53 مليون دولار.

حجم الأضرار التي لحقت بإسرائيل جراء الضربة الإيرانية

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أنه "بالإشارة إلى إحصاءات مصلحة الضرائب الإسرائيلية، فإن أصحاب حوالي 2500 منزل سكني ومكان تجاري اتخذوا إجراءات للحصول على تعويضات من التأمين خلال الأسبوعين الماضيين".



وأضافت أن "نحو نصف هذه التقارير يتعلق بالضواحي الشمالية لمدينة تل أبيب، مؤكدة تضرر ما يقرب من 1000 منزل في مدينة هود هشارون وسط إسرائيل، بالإضافة إلى أضرار لحقت بمدرسة فارغة في جنوب تل أبيب".

وبحسب "بلومبيرج"، ليس من الواضح حجم الأضرار المبلغ عنها المرتبطة بتأثير الصواريخ الإيرانية وكم منها ناجمة عن سقوط أجزاء من الصواريخ الدفاعية.

ولم يتم التطرق إلى الأضرار التي لحقت بقاعدتي نيفاتيم وتيلينوف الجويتين في هذا التقرير أيضًا.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر ردًا على استشهاد زعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت جراء غارة وقعت في 27 سبتمبر الماضي، واغتيال اسماعيل هنية زعيم حماس، في العاصمة طهران في 31 يوليو الماضي.

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