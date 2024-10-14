وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش أعد خططا للرد على الهجوم الإيراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:34 صباحاً - ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، إن الجيش أعد خططا للرد على الهجوم الإيراني، وقرار التنفيذ ينتظر الاعتماد السياسي.

جيش الاحتلال يعد خطط الهجوم على إيران

ومن جانبها أفادت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية بأن مسؤولين أمريكيين عبّروا عن اعتقادهم أن إسرائيل حددت أهدافا في ردها المتوقع على الهجوم الإيراني الأخير، كما نقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين أمريكيين قولنم: أن الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران اليهودية الحالية.

وقال التقرير إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال"، مضيفا أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية وموعد الرد.

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