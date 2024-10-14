اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

الشرطة الباكستانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في كراتشي (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الشرطة الباكستانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في كراتشي (فيديو) - أخبار كلمتك

الشرطة الباكستانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في كراتشي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:43 صباحاً - باكستان ،أطلقت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق الآلاف من المتظاهرين في كراتشي حاولوا اقتحام حاجز أمني.

وحاول نحو 2000 من أنصار حزب إسلامي يميني متشدد الوصول إلى نادي الصحافة بالمدينة، للاعتراض على مظاهرة أخرى تنظمها مجموعات مجتمع مدني للاحتجاج على قتل شخص يشتبه في ارتكابه لتهمة إزدراء الأديان أثناء احتجازه.

— Farrukhahmed (@Farrukhahmed_) https://twitter.com/Farrukhahmed_/status/1845460119863296232?ref_src=twsrc%5Etfw

وقام أنصار حزب "تحريك لبيك باكستان" بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة، كما أضرموا النار في سيارة عندما منعتهم الشرطة من الوصول إلى مقر النادي.

وقال الحزب إن أحد أعضائه لقى حتفه في أعمال العنف. وألقت الشرطة القبض على نحو 20 شخصا من المظاهرتين.

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية الإقليمي ضيا الحسن إن السلطات كانت تخشى وقوع اشتباكات لأن الحزب السياسي ومجموعات المجتمع المدني أطلقا دعوات للاحتجاج في نفس اليوم.

وأدان الحسن العنف، خاصة في ظل اقتراب انعقاد قمة أمنية في إسلام آباد، والهجوم الدموي الذي استهدف صينيين خارج مطار المدينة الأسبوع الماضي.

انفجار ضخم قرب مطار كراتشي في باكستان (فيديوهات)

إصابة عدد من الدبلوماسيين الروس بانفجار لغم في باكستان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق