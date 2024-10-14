جوتيريش: استهداف مواقع اليونيفيل يشكل جريمة حرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:57 صباحاً - الحرب في لبنان، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الأحد، من أن أي هجمات على قوات حفظ السلام الدولية "قد تشكل جريمة حرب" وذلك بعد أن اقتحمت دبابتان إسرائيليتان بوابات قاعدة لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جميع المواقع ولا يزال علم الأمم المتحدة يرفرف".



وأضاف "أكد الأمين العام أن أفراد اليونيفيل ومبانيها ينبغي ألا تُستهدف أبدا. وأضاف أن الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وقد تشكل جريمة حرب".

ووفق دوجاريك فإن جوتيريش "يطالب جميع الأطراف بمن فيهم الجيش الإسرائيلي بالإحجام عن أي أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر".

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان " اليونيفيل " أمس الأحد إن دبابتين إسرائيليتين من طراز ميركافا دمرتا البوابة الرئيسية لأحد مواقعها ودخلتاه عنوة.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة أمس إلى إجلاء أفراد "اليونيفيل" من مناطق القتال في لبنان، وبعدها بساعات أعلنت القوة الدولية تعرضها لما وصفته بالمزيد من الانتهاكات الإسرائيلية، ومنها اقتحام دبابتين عنوة بوابات إحدى قواعدها.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان موجه إلى جوتيريش "لقد حان الوقت لتسحبوا قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".

وأوضح نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي طلب ذلك مرارا، وقوبلت طلباته بالرفض، وهو ما يجعل أفراد اليونيفيل دروعا بشرية لإرهابيي حزب الله".

وينفي حزب الله اتهامات إسرائيل بمعاملة جنود حفظ السلام رهائن ويقول إن إسرائيل تريد منهم المغادرة حتى لا يكونوا مراقبين للحملة الإسرائيلية عبر الحدود.

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