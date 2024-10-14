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صحيفة إسرائيلية تكشف سبب عجز تل أبيب عن إسقاط مسيرات هجوم حيفا - أخبار كلمتك

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صحيفة إسرائيلية تكشف سبب عجز تل أبيب عن إسقاط مسيرات هجوم حيفا - أخبار كلمتك

صحيفة إسرائيلية تكشف سبب عجز تل أبيب عن إسقاط مسيرات هجوم حيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:25 صباحاً - معسكر جولاني، أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية سبب عجز الجيش الإسرائيلي عن إسقاط مسيرات "حزب الله" التي هاجمت معسكر جولاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسيرات لم تظهر على الرادار لأنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض.

وأضافت: "طاردت طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية المسيرات، لكنها اختفت من على الرادار وفقدت القوات الإسرائيلية أثرها، ربما لأنها كانت تحلق على مسافة قريبة جدا من الأرض".

وأكدت الصحيفة أنه لم يتم إطلاق صفارات الإنذار لأنه كان من المفترض أن المسيرات قد تحطمت أو تم اعتراضها بمجرد اختفائها عن الرادار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود في الهجوم الذي شنه "حزب الله" على القاعدة العسكرية جنوب حيفا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان: "الليلة الماضية (الأحد)، قصفت طائرة بدون طيار تابعة لمنظمة حزب الله  قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامين. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتم إرسال رسالة إلى ذويهم".

وأضاف: "وفي الحادث، قُتل أربعة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب سبعة جنود بجروح خطيرة. ويجرى التحقيق في الحادث".

من جانبه، قال حزب الله في بيان له: ": "في عملية نوعية ومركبة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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