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تسبب في إجلاء آلاف السكان، إعصار "فرنسين" يهدد ولايات أمريكية - أخبار كلمتك

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تسبب في إجلاء آلاف السكان، إعصار "فرنسين" يهدد ولايات أمريكية - أخبار كلمتك

تسبب في إجلاء آلاف السكان، إعصار "فرنسين" يهدد ولايات أمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 سبتمبر 2024 09:49 مساءً - يقترب إعصار “ فرنسين” من نيو أورليانز، وساحل الخليج الأوسع حتى حدود ألاباما وفلوريدا، اليوم الأربعاء، مشكلًا تهديدًا متصاعدًا.

 الإعصار “فرنسين” يشكل تهديدا كبير في أمريكا

وأدى تهديد الإعصار إلى وقف ربع إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، بينما أصدرت مجالس بلدية في جميع أنحاء لويزيانا أوامر إخلاء.

ووفق وكالة أنباء "رويترز" يبعد الإعصار حوالي 315 كيلومترًا جنوب غربي مورغان سيتي بولاية لويزيانا، ويسير باتجاه الشمال الشرقي برياح تبلغ سرعتها 145 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لإفادة من المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.

وبلغت شدة "فرنسين" مستوى الإعصار من الفئة الأولى على مقياس "سافير-سيمبسون" المكون من 5 درجات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع أن يشتد إلى مستوى إعصار من الفئة الثانية عندما يصل إلى اليابسة، مساء اليوم، جنوب وسط لويزيانا.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، حذرت الهيئة من أنه من المتوقع أن تتدهور الأوضاع طوال اليوم، إذ يهدد الإعصار بعض المناطق الساحلية بعواصف عاتية.

وأصدرت الهيئة تحذيرات أو تنبيهات من العواصف على طول ساحل الخليج في لويزيانا، وميسيسيبي، وألاباما.

وأعلن حاكم لويزيانا جيف لاندري حالة الطوارئ تحسبًا للعاصفة، محذرًا من هطول أمطار غزيرة، ورياح مدمرة.

كما أعلن الرئيس جو بايدن أيضًا حالة الطوارئ الاتحادية للولاية من أجل تسريع أي جهود إغاثة أو إنقاذ مطلوبة.

وأصدرت عدد من المناطق أو المقاطعات على ساحل الخليج في لويزيانا أو بالقرب منه أوامر إخلاء إلزامية، وأصدرت إدارة النقل بالولاية خرائط إخلاء.

وتوقع مركز الأعاصير أن تصل العاصفة إلى أقصى حد لها عند إعصار من الفئة الثانية قبل أن تضعف فوق اليابسة مع زحفها شمالًا بأقصى سرعة رياح تتراوح بين 154 و177 كيلومترًا في الساعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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