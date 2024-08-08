استشهاد 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على شمال ووسط غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 8 أغسطس 2024 03:37 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 20 شخصا بقصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في شمال ووسط قطاع غزة.

وبحسب «روسيا اليوم»، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت 3 منازل شرقي مدينة جباليا شمالي القطاع فجر اليوم.

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

كما استشهد 12 مواطنا جراء استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

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