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استشهاد 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على شمال ووسط غزة - أخبار كلمتك

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استشهاد 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على شمال ووسط غزة - أخبار كلمتك

استشهاد 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على شمال ووسط غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 8 أغسطس 2024 03:37 مساءً -  أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 20 شخصا بقصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في شمال ووسط قطاع غزة.

وبحسب «روسيا اليوم»، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت 3 منازل شرقي مدينة جباليا شمالي القطاع فجر اليوم.

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

 كما استشهد 12 مواطنا جراء استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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