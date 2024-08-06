حماس تختار القيادي خليل الحية نائبا لرئيس المكتب السياسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:54 مساءً - كشف القيادي في حركة حماس طاهر النونو، أنه تم اختيار خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة.

حماس تختار خليل الحية نائبا لرئيس المكتب السياسي

وخليل إسماعيل إبراهيم الحية "أبو أسامة"، ولد بغزة، في 5 نوفمبر 1960، سياسي فلسطيني، ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، وعضو المكتب السياسي للحركة، ونائب رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس، وأحد قادتها، وتعرض لعدة محاولات اغتيال، وقتل على إثر هذه المحاولات 19 شخصًا من عائلته.

يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله الأسبوع الماضي في طهران.

وقالت الحركة في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الثلاثاء "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله".

وفى سياق تعليقه على قرار حماس اختيار السنوار، زعم وزير خارجية الاحتلال إسرائيل يسرائيل كاتس، إن "تعيين السنوار زعيما لحماس سبب آخر للقضاء عليه ومحو ذاكرة هذه المنظمة من على وجه الأرض".

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