اكتشفوا كل جديد حول ON TIME.. تردد قناة أون تايم سبورت 2024 على الأقمار الصناعية بجودة عالية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - يتزايد البحث خلال هذه الفترة عن تردد قناة أون تايم سبورت فهي من أبرز القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي، حيث تقدم القناة محتوى رياضي متميز يشمل البطولات المحلية والدولية، كما تعتبر جزء من مجموعة أون الإعلامية التي تضم قنوات مثل أون إي وأون دراما، وبفضل التغطية الشاملة للمباريات وتحليلها أصبحت القناة الخيار الأول لعشاق الرياضة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تردد القناة وأهم مميزاتها.

تردد قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية

لضمان وصول قناة أون تايم سبورت إلى أكبر عدد من المشاهدين توفر القناة إمكانية استقبالها عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، ويمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات التالية:

تردد القناة: 11861

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

كما يمكن استقبال تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 12015

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

محتوى قناة أون تايم سبورت

تتميز قناة أون تايم سبورت بتقديمها مجموعة من البرامج الرياضية والتحليلية التي تستضيف أبرز المحللين والنقاد الرياضيين، ومن أبرز البطولات التي تقدمها القناة:

الدوري المصري الممتاز بجودة عالية.

مباريات كأس مصر.

مباريات المنتخب المصري.

بطولات رياضية محلية وعالمية أخرى.

مميزات قناة أون تايم سبورت

تسعى قناة ON Time Sport بشكل دائم لتلبية احتياجات عشاق الرياضة في مصر والوطن العربي من خلال تقديم تغطية شاملة ومتميزة، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين الجمهور ومن أهم مميزاتها:

تقدم تغطية شاملة لأهم البطولات المحلية والدولية.

تقدم برامج رياضية متميزة وتحليل فني احترافي للمباريات.

تعمل على توفير محتوى بجودة عالية للمشاهدين.

تنوع البطولات التي تقدمها مثل عرض الدوري المصري وكأس مصر والمباريات الدولية.

كيفية ضبط تردد قناة ON Time Sport

للاستمتاع بمشاهدة مبارياتك المفضلة قم بضبط جهاز الرسيفر الخاص بك باستخدام الترددات المذكورة أعلاه وتأكد من صحة الإعدادات مثل معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ، وباستخدام هذه الترددات يمكنك متابعة كل ما تقدمه قناة أون تايم سبورت من محتوى رياضي استثنائي دون أي انقطاع.