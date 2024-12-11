اكتشفوا كل جديد حول فرح أطفالك .. تردد قناة طيور الجنة 2025 علي القمر الصناعي عرب سات ونايل سات وكيفية تثبيتها علي التلفاز - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تتمتع قناة طيور الجنة بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وهي واحدة من أبرز قنوات الأطفال في الشرق الأوسط، بفضل محتواها التعليمي والترفيهي المتميز، حيث يمكنكم استقبالها على جميع الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات التي سوف نعرضها عبر المقال الاتي، بجانب تميزها بتقديم محتواها علي مدار اليوم دون انقطاع او تشويش، وتتميز أيضا بتقيد برامجها بأعلى جودة.

تردد قناة طيور الجنة 2025

إليكم تردد قناة طيور الجنة 2025 علي القمر الصناعي نايل سات الذي جاء علي النحو التالي:

التردد: 11272.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة الصوت والصورة: ممتازة.

إليكم تردد قناة طيور الجنة 2025 علي القمر الصناعي عرب سات الذي جاء علي النحو التالي:

التردد: 11310.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: عرب سات.

جودة الصوت والصورة: ممتازة.

خطوات تثبيت تردد قناه طيور الجنة 2025 علي التلفاز