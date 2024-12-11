اكتشفوا كل جديد حول “المعدن الأصفر يرتفع”… سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:04 مساءً - شهدت أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 ارتفاعا ملحوظا، مواكبا الزيادة العالمية في أسعار الذهب، هذا التغيير في الأسعار يعكس التأثيرات المستمرة للأسواق الدولية على أسعار المعادن الثمينة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السوق السوداني، في هذا السياق، نقدم لكم نظرة شاملة على آخر التحديثات حول أسعار الذهب في السودان بمختلف العيارات، وكيفية تأثير هذا الارتفاع على السوق المحلي.

أسعار الذهب في السودان

سجلت أسعار الذهب في السودان اليوم ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 52050 جنيها سودانيا، أي ما يعادل 86.55 دولارا أمريكيا، أما عيار 21، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين، فقد سجل 45550 جنيها سودانيا، ما يعادل 75.73 دولارا أمريكيا، بالنسبة للذهب عيار 18، وصل السعر إلى 39050 جنيها سودانيا، أي ما يعادل 64.91 دولارا أمريكيا، مع تسجيل ارتفاع متواصل في جميع العيارات.

الزيادة في أسعار الجنيه الذهب والأوقية عالميا

أما على صعيد الجنيه الذهب في السودان، فقد بلغ سعره اليوم 364400 جنيه سوداني، ما يعادل 605.86 دولار أمريكي، كما سجلت الأوقية من الذهب عيار 24 سعرا عالميا قدره 2692 دولارا أمريكيا، مما يزيد من التأثير المباشر للسوق العالمي على الأسعار المحلية، هذه الزيادة في الأسعار تؤثر بشكل كبير على تجار الذهب والمستهلكين في السودان.