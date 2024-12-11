اكتشفوا كل جديد حول كودات فري فاير مجانية 2025 Free Fire صالحة للاستخدام استبدالها بالسكنات والجواهر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:04 مساءً - إذا كنت من لاعبي Garena Free Fire MAX، فاليوم هو فرصتك للحصول على مكافآت حصرية ومميزة عبر أكواد الاستبدال، حيث تتيح أكواد الاستبدال للاعبين الحصول على عناصر مميزة بشكل مجاني، مما يجعل تجربة اللعب أكثر متعة، كما يمكن للاعبين الحصول على عناصر مثل المجوهرات في Garena Free Fire MAX، والجلود الفريدة، والأسلحة القوية والسكنات والرقصات، ومع ذلك، فإن هذه الأكواد صالحة فقط لمدة 12 إلى 18 ساعة، لذا يجب على اللاعبين استخدامها بسرعة، ومن خلالنا نوفر إليك الأكواد الخاصة بخادم الهند لليوم 11 ديسمبر 2024.

أكواد فري فاير بتاريخ اليوم

وحتى تتمكن من استبدال أكواد فري فاير كل ما عليك فعله هو أن تقوم بزيارة موقع الاستبدال الرسمي: reward.ff.garena.com، ثم سجل الدخول باستخدام حسابك المرتبط بمنصات مثل Google أو Facebook أو Apple ID أو VK أو Huawei ID، ومن ثم ادخل الكود لتحصل على الهدايا الفورية :-

FFPSYKMXTP2H – حزمة بوشبا + سكين جدار لاصق

FFXCY2MSF7PY – حزمة خاتم إيساجي

FFX4QKNFSM9Y – حزمة بويّاه كابتن

XFVQWKYHTN2P – إيموت LOL

AYNFFQPXTW9K – سكين SCAR ميغالودون ألفا + 2170 توكن

FFPSTXV5FRDM – إيموت بوشبا – هارجز Jhukega Nahi مع جدار لاصق – فاير هاي مين

FTY7FGN4XKHC – حزمة الأسطورة فروستفاير بولار

VY2KFXT9FQNC – بندقية جولدن غريس

FXK2NDY5QSMX – MP40 بوكر أصفر سبيك فلاشينغ

FW2KQX9MFFPS – حزمة صوت بوشبا

FFW2Y7NQFV9S – سكين كوبرا MP40 + 1450 توكن

FFXMTK9QFFX9 – حزمة جولدن شيد

RDNAFV2KX2CQ – حفلة إيموت

FY9MFW7KFSNN – حزمة كوبرا

تحديث لعبة فري فاير الجديد

في التحديث الجديد من لعبة free fire 2025 تم إضافة مميزات وخصائص شيقة حتى يتسنى لك الاستمتاع باللعبة بطريقة مختلفة، كما تم تحسين الأداء وإصلاح بعض المشكلات الفنية التي تواجه اللاعبين من ضمنها البطء في الأداء، بالإضافة إلى ذلك يمكنك اكتشاف أنماط لعب جديدة وعناصر مميزة تتناسب مع المحتوى الجديد، لذلك ثم بتحديث اللعبة عبر إتباع الخطوات فيما يلي: