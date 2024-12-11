اكتشفوا كل جديد حول احداث مشوقة في انتظارك الحلقة 174 من قيامة عثمان .. عند استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي نجحت في جذب ملايين المشاهدين بفضل محتواها المتنوع والمميز حيث تشتهر القناة بعرض المسلسلات التركية الشهيرة مثل “المؤسس عثمان” و”صلاح الدين الأيوبي”، والتي تقوم بتقديم مترجمة إلى اللغة العربية لتسهيل متابعة الأحداث، وهذا التنوع جعل القناة وجهة مفضلة للعديد من عشاق الدراما التركية، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر تردد القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

إذا كنت ترغب في استقبال قناة الفجر الجزائرية للاستمتاع ببرامجها ومسلسلاتها المميزة، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

على قمر نايل سات:

التردد: 12645

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

على قمر عرب سات:

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

محتوى قناة الفجر الجزائرية

تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي تناسب جميع الأذواق، ومنها:

عرض المسلسل التركي الشهير “قيامة أرطغرل” والمسلسل “المؤسس عثمان”.

تقديم مسلسلات تركية مترجمة متنوعة.

برامج دينية وثقافية هادفة.

برامج إخبارية وتحليلية تعكس الأحداث المحلية والدولية.

محتوى ترفيهي وتعليمي وبرامج خاصة بالثقافة الجزائرية.

كيفية ضبط قناة الفجر الجزائرية

لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم فتح جهاز الرسيفر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

من ثم اضغط على زر “القائمة”.

بعد ذلك اختر “الإعدادات”، ثم “تنزيل قناة”.

من ثم حدد خيار “التثبيت اليدوي”.

بعد ذلك اختر القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

من ثم أدخل بيانات التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب المذكورة أعلاه.

بعد ذلك اضغط على “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

من ثم احفظ الإعدادات ليتم إضافة القناة إلى قائمة القنوات لديك.

موعد عرض الحلقة 174 من “المؤسس عثمان”

تعرض قناة الفجر الجزائرية الحلقة 174 من المسلسل التركي “المؤسس عثمان” غدا الخميس في تمام الساعة 10:30 مساء، الحلقة لأول مرة على قناة ATV التركية يوم الأربعاء الساعة 8:00 مساءً.