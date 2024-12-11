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الرجال 60 والنساء 55 عامًا.. تعديلات قانون سن التقاعد في الجزائر 2024 وفقا للجريدة الرسمية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول الرجال 60 والنساء 55 عامًا.. تعديلات قانون سن التقاعد في الجزائر 2024 وفقا للجريدة الرسمية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:44 مساءً - بحث الكثير من المواطنين عن تعديلات قانون سن التقاعد في الجزائر، وتصدر هذا الخبر رسميا في الأوان الماضي، والجدير بالذكر ان هذه التعديلات سوف تحسن من حياة المتقاعدين، وتضمن لهم حقوقهم في البلاد، وتعاونهم في محاربة الغلاء التي نمر به في الوقت الحالي، وجاء ذلك الامر بأوامر من حكومة البلاد بعد استجابة لمتطلبات المواطنين، اذا اليكم في النقاط القادمة اخر التفاصيل التي تمحورت حول هذا الامر.

تعديلات قانون سن التقاعد في الجزائر

وظهر في الأوان الماضي عدة اكتشافات مصرحة من الحكومة الجزائرية وهي تكون خاصة بالتعديلات وهي تكون كالاتي:

  • بالنسبة للرجال اصبح السن الرسمي للتقاعد نحو 60 عاما.
  • اما بالنسبة للنساء اصبح السن الرسمي للتقاعد نحو 55 عاما.
  • وأيضا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة اصبح السن الرسمي للتقاعد نحو 50 عاما.
  • ومن المقرر ان يكون سن التقاعد للعاملين المتواجدين في بعض الاعمال الشاقة نحو 57 عام.

طريقة الاستعلام عن راتب المتقاعدين في الجزائر 2024

  • الخطوة الاولي هي: عليك بالتوجه الي الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية الجزائرية.
  • الخطوة الثانية هي: قم بتسجيل عملية الدخول الي الموقع.
  • الخطوة الثالثة هي: قم بتحديد القسم الخاص برواتب المتقاعدين الظاهر ضمن القائمة الرئيسية.
  • الخطوة الرابعة هي: قم بادخال جميع البيانات الشخصية الي الموقع، ويجب التأكد من صحتها.
  • الخطوة الثالثة هي: عليك بالضغط علي كلمة استعلام وخلال ثواني يتم ظهور الراتب المستحق صرفه.

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