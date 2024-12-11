اكتشفوا كل جديد حول فتح حساب جديد بنكك .. رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2024-2025 للمغتربين عبر bankofkhartoum وأهم الشروط - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - يعتبر فتح حساب في بنك الخرطوم من المواضيع التي تهم الكثير من المواطنين السودانيين في الفترة الأخيرة ، حيث تساهم هذة الخدمة في تقليل الازدحام والعمل علي توفير الوقت ، والعمل في التسهيل علي جميع العملاء في سحب وايداع الأموال الخاصة بهم من اي مكان ، دون الحاجة في الذهاب الي الفرع وفرض التجمعات ، تساعد امكانية فتح الحساب اون لاين في تقليل الازدحام والعمل علي توفير الوقت ، حيث تتيح للعملاء اجراءات العمليات المصرفية بكل سهولة ويسر من اي مكان سواء داخل مصر او خارجها.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم من الهاتف 2024

للتسهيل علي المواطنين هناك بعض الشروط يجب أن تتوافر في المواطن المتقدم لفتح الحساب في بنك الخرطوم أون لاين وهي كالاتي :-

الا يكون هناك حساب سابق للمتقدم لفتح الحساب اون لاين.

ان يكون عمر المتقدم 18 عاما فيما فوق ذلك ، اقصي عمر 28 عام.

يجب علي المتقدم تقديم وثيقة تثبت الدخل الخاص بة ، مثل كشف حساب مصرفي او مرتب ثابت يحصل علية من جهة معينة.

يجب علي المتقدم ان يقوم بتقديم اثبات الهوية ، سواء كان البطاقة الشخصية او جواز السفر او ما يعادله.

يجب علي المتقدم العمل علي توفير وثيقة رسمية مثل فاتورة كهرباء أو مياه، تثبت عنوان السكن.

يتوجب إجراء إيداع أولي بقيمة 10،000 جنيه سوداني.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2024-2025 للمغتربين

لكي تتمكن في فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2024/2025 يجب عليك اتباع مجموعة من الخطوات والتي يمكن أن نقوم بتوضيحها لكم في اطار التسهيل علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم وهي كالاتي :-