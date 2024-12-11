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تحميل صور علم سوريا الجديد بعد التحرير 2025 وما هي قصة العلم الأخضر - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - في ظل الاضطراب المربكة في دولة سوريا الأيام السابقة وسقوط حكومة بشار الأسد وتحرير البلاد من ظلمة تم رفع علم سوريا بشكل جديد غير السابق ليتغير من اللون الأحمر الي الأخضر واضافه نجمة اخري، وبدأ الكثير حول العالم بالسؤال عن تغير علم سوريا الجديد حيث تم تغيره الي اللون الأخضر مضاف اليه نجمة ثالثة ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم صور علم سوريا الجديد بعد التحرير 2025.

تحميل صور علم سوريا الجديد بعد التحرير 2025

تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن صور علم سوريا الجديد بعد التحرير، حيث رفعت السفارة السورية الموجودة في مصر والسفارة السورية بموسكو علم سوريا بعد التحرير ليكون( شكل المستطيل يتكون من ثلاث الوان الأول اخضر والأخير اسود ويتوسط الأبيض مع ثلاث نجوم حمراء تضمن 3 دول هما سوريا وحلب ودمشق).

تحميل صور علم سوريا الجديد بعد التحرير 2025

ما قصه العلم الأخضر؟

يهتم الكثير لمعرفه لماذا تغير العلم السوري من الأحمر الي الأخضر وكيف يتغير اللون بتغير النظام؟

بعد الإعلان عن سقوط حكومة بشار الأسد وهروبه قام السورين المعارضين لنظام الأسد الي انازل العلم المعتمد ورفع العلم الأخضر ليعبر عن فرحتهم وحصولهم علي حريتهم ووحدتهم العربية مع مصر وانشاء الجمهورية العربية المتحدة حيث أن هذا ما يعبر عنه العلم المعبر عن الوحدة الوطنية وفق اتحاد وورويك البريطانية أخيرا بعد سنوات طويلة.

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