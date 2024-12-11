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رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz .. والمستندات المطلوبة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz .. والمستندات المطلوبة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - ارتفع مؤشر البحث اليوم بين المواطنين وبالتحديد من قبل النساء للتعرف علي رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024، والجدير بالذكر ان هذه الدعم قد وفرته حكومة البلاد للحفاظ علي قيمة المرءه في المجتمع وضمام حقوقها، ومن جانب اخر يساعد بعض الاسر في سد احتياجاتهم ومساعدهم في تحسين مستوي معيشتهم، ولكن لازم ولابد من توفير بعضا من الشروط المقررة، وهذا ما سوف نعرضه لكم في السطور القادمة فقط تابع الاتي.

رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024

  • الخطوة الاولي هي: عليك بالتوجه الي الموقع الرسمي الخاص بوكالة الوطنية للتشغيل من خلال هذا الرابط.
  • الخطوة الثانية هي: عليك بتسجيل عملية الدخول الي الموقع.
  • الخطوة الثالثة هي: قم بتحديد القسم الخاص بمنحة البطالة من خلال القائمة الرئيسية.
  • الخطوة الرابعة هي: قم بتحديد الولاية الخاصة بالمستفيدة.
  • الخطوة الخامسة هي: قم بادخال جميع البيانات الشخصية ثم رفع جميع الملفات والمستندات المطلوبة.
  • الخطوة السادسة هي: عليك بالضغط علي كلمة ارسال الطلب وعلي الفور يتم تسجيل طلبك.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة 2024

  • أولا: احضار اثنين من الصور الشخصية.
  • ثانيا: يجب احضار نسخة من شهادة ميلاد.
  • ثالثا: اذا كانت المتقدمة من ضمن الارامل يجب احضار مستند وفاة الزوج.
  • رابعا: اذا كانت المتقدمة من ضمن المطلقات يجب احضار شهادة الطلاق.
  • خامسا اذا كانت المراءة متزوجة ولديها أبناء يجب احضار الشهادة العائلية.

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