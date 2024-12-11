اكتشفوا كل جديد حول ماما جابت بيبي .. تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد 2025 Toyor Al Janah TV‎ على نايل سات وعرب سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أهم القنوات الفضائية المخصصة في تقديم محتوي للأطفال ، وقد نجحت القناة في حصد شهرة واسعة بين جماهير الأطفال ، سواء في الوطن العربي أو غيرها من الدول الأخري ، بفضل ما تقوم بتقديمة من برامج ترفيهية وتعليمية ايضا تتماشي مع التعاليم والقيم والمبادئ العربية ، وقد أشتهرت القناة بشكل كبير جدا في كافة انحاء العالم لما تقوم بتقديمة ، واليكم التردد الجديد الخاص بها.

محتوي قناه طيور الجنه 2025

تعمل قناة طيور الجنة علي بث مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج الترفيهية ، الي جانب تقديم بعض الأناشيد والاغاني التي تهدف الي تعليم الأطفال كافة المفاهيم الأساسية ، ومن الذي تقوم بتقديمة قناة طيور الجنة جداول الضرب والأرقام والعمل علي نطق الحروف ، وتقوم القناة بتقديم المحتوي الخاص بها بجودة عالية وبدون اي رسوم علي الأطلاق ، مما يجعلها الأختيار الافضل من قبل الأباء والامهات ، الذين يسعون الي تقديم محتوي متميز للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد 2025

يمكنك أستقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 ، عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات ، حيث تتميز القناة انها تقوم بعرض محتوي يخص الأطفال علي مدار اليوم ، وتعمل القناة بجودة ممتازة ، وتقوم بتقديم بعض البرامج التي تعمل علي تعليم الطفل بعض المميزات ، والعمل علي تنمية مهارات الطفل.

النايل سات:

التردد: 11315

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

العرب سات: