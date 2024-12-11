اكتشفوا كل جديد حول لماذا ظهر اللون الأخضر .. خلفيات علم سوريا الجديد 2025 وماذا حدث في سوريا؟ - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - تقع سورية في الجزء الغربي من آسيا ، شرقي البحر المتوسط ، على خطي عرض 32 و 37 شمالاً وعلى خطي طول 35 ، 42 شرقاً، تتمتع سورية بموقع استراتيجي هام، وهي من أكثر الدول التي عاشقت سنوات عديدة في الظلم والقهر من قبل بشار الأسد، كما انها دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة لا يجوز التنازل عنها بأي شكل لأنها جزء من الوطن العربي، ومع تحريرها فجر الثامن من ديسمبر 2024، زينت دمشق ووضعت على الأبنية أعلام المملكة العربية السورية، وقام شعبها بالخروج الي الميادين والشوارع يهتفون بالحرية لاحتفالهم بالتخلص من نظام بشار، فيبحث الكثير عن خلفيات علم سوريا الجديد 2025، سوف نعرضه لكم عبر هذا المقال، فتابعونا ليصل اليكم كل ما هو جديد.

خلفيات علم سوريا الجديد 2025

إليكم العديد من خلفيات علم سوريا الجديد 2025، الذي تغير لونة من الأحمر الي الأخضر احتفالاً بالتحرير:





ماذا حدث في سوريا؟

في عام 2020، قامت روسيا بهجوم للقوات الحكومية انتهى بوقف إطلاق النار مع تركيا، حيث قام بشار بالسيطرة علي معظم أراضي البلاد، وفي عام 2023 قامت الحرب الإسرائيلية علي غزة، وفي وقت محدود قامت حرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، ومواجهات متبادلة بين إسرائيل وإيران، أدت إلي تقليص وجود حزب الله، وفي عام 2024، قامت الفصائل المعارضة بهجوم جديد علي حلب خصوصاً حلفاء بشار الأسد وانهار الجيش في وقت قصير، وبعد مرور ثمانية أيام من سقوط حلب، استولت هذه الفصائل علي جميع المدن الكبرى ودخلوا الي دمشق لكي يسقط حكم ونظام بشار.