اكتشفوا كل جديد حول معلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مباراة مثيرة بين برشلونة وبروسيا دورتموند في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا 2025، ومن المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتشويق بين الفريقين حيث يتنظر كل عشاق الساحرة المستديرة مباريات برشلونة باستمرار، ولذا يتساءل الكثيرون عن القنوات التي ستنقل هذه المواجهة الهامة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025، وبالتالي، ستكون المباراة بين برشلونة وبروسيا دورتموند متاحة عبر القناة التالية beIN Sports HD 1

لتردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

وقد جاء تردد قناة بي إن سبورتس على سهيل سات على النحو التالي:

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

وقد جاء تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات على النحو التالي:

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

ومن أجل متابعة المباراة مباشرة عبر الإنترنت، هناك طريقتان مدفوعتان يمكن اتباعهما:

خدمة “بي إن كونكت” إذا كنت مشترك في أحد باقات بي إن سبورتس يمكنك مشاهدة المباراة عبر خدمة بي إن كونكت.

تطبيق تود إذا لم تكن مشترك في باقات بي إن سبورتس كما يمكنك الاشتراك في تطبيق “تود” لمتابعة المباراة.

معلق مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

وسوف يقوم المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي بالتعليق على هذه المباراة المرتقبة بين برشلونة وبروسيا دورتموند، كما يعد الكعبي من أبرز المعلقين في العالم العربي، مما يضيف للمباراة متعة خاصة للمشاهدين.

موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

تقام المباراة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 حيث من المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شرسة بين الفريقين في سعيهما لتحقيق الفوز.

الساعة: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة: 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

لا تفوتوا متابعة هذه المباراة القوية في دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وبروسيا دورتموند، والتي ستكون متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس وبث مباشر من خلال التطبيقات المدفوعة مثل بي إن كونكت وتود.