اكتشفوا كل جديد حول السعودية تُعلن وقف إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية في هذا الموعد - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - شهد موسم الحج الماضي العديد من المخالفات نتيجة التزاحم، لذا كان لابد من اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الصارمة للحفاظ على حياة وأرواح زوار بيت الله الحرام، لذا أعلن عضو غرفة شركات السياحة المهندس إيهاب عبد العال وقف تأشيرات الزيارة السعودية للمصريين، كما أشار إلى أن سيتم تشديد الرقابة على شركات السياحة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو أخطاء كما شهد الموسم الماضي، وسوف نوضح بعض التفاصيل في السطور التالية.

وقف تأشيرات الزيارة السعودية

أشار عضو غرفة شركات السياحة أن هناك بعض القرارات الحاسمة للحفاظ على حياة الحجاج هذا الموسم، إذ قررت السلطات السعودية وقف تأشيرات الزيارة السعودية للمصريين بداية من شهر رمضان القادم، لمنع استخدام هذه التأشيرات لأغراض غير الحج، إذ كان يقوم البعض بالحصول على تأشيرات عمرة رمضان ويمكث في المملكة حتى انتهاء موسم الحج.

حملات توعوية من وزارة الأوقاف

أكد إيهاب عبد العال أن وزارة الأوقاف المصرية قامت بإطلاق العديد من حملات التوعية بهدف توعية المواطنين بأنواع الحج المختلفة وكافة التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على سلامة المسافر، وتوضيح الفرق بين الحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية وحج وزارة الداخلية، كما أعلن إيهاب عبد العال أن آخر يوم لاستقبال طلبات الحج السياحي يوم العشرين من ديسمبر الحالي، ومن المحدد أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في الثالث والعشرين من نفس الشهر، وجاءت أسعار الحج هذا الموسم كما يلي:

يبدأ الحج السياحي الجوي من 240 ألف جنيه مصري حتى 550 ألف جنيه، مع وجود فرصة لتخفيض الأسعار بنسبة حوالي 10%.

تم تحديد رسوم الحج السياحي البرى لتكون بحوالي 225 ألف جنيه مصري.

تعد هذه الأسعار من ضمن عدة برامج متفق عليها لضمان تغطية كافة متطلبات واحتياجات للحجاج وتقديم الخدمات الراقية لهم.

موعد وقف تأشيرة الزيارة

هذا وسوف يتم وقف إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية للمصريين بدءًا من شهر رمضان 2024