اكتشفوا كل جديد حول فرصه للحج… سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 وفقا لأخر تحديثات البنوك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر2024 يعتبر من اهم العملات التي يبحث عنه جميع المواطنين من أجل الذهاب إلي أداء مناسك الحج، وبعد زيادة سعر الدولار يتراقب الجميع أسعار العملات، حيث شهد اليوم سعر الريال انخفاضًا ملحوظا في البنوك مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنك المركزي المصري 13.41 جنيه للشراء، 13.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنك الأهلي المصري 13.38 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في بنك مصر 13.38 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في بنك الإسكندرية 13.42 جنيه للشراء، 13.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنك التجاري الدولي 13.42 جنيه للشراء، 13.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في مصرف أبو ظبي التجاري 13.05 جنيه للشراء، 13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في بنك البركة 13.35 جنيه للشراء، 13.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في بنك قناة السويس 13.36 جنيه للشراء، 13.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 شهدت أسعار العملات في البنك المركزي تراجعا أمام الجنيه المصري وجاءت الأسعار كالتالي:-

الدولار في البنك المركزي المصري

50.39 جنيه للشراء.

50.52 جنيه للبيع.

اليورو في البنك المركزي المصري

53.06 جنيه للشراء.

53.21 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.41 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

163.83 جنيه للشراء.

164.35 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

13.71 جنيه للشراء.

13.75 جنيه للبيع.

اليوان الصيني في البنك المركزي المصري