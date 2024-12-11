الأعلى للجامعات: إنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات - أخبار كلمتك

الأعلى للجامعات: إنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات - أخبار كلمتك

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية - أخبار كلمتك

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية - أخبار كلمتك

إنهيار مستمر للريال اليمني في العاصمة عدن .. (اخر تحديث لأسعار الصرف) - أخبار كلمتك

إنهيار مستمر للريال اليمني في العاصمة عدن .. (اخر تحديث لأسعار الصرف) - أخبار كلمتك

بالصور .. إفتتاح المبنى الجديد لنادي وحدة عدن الرياضي - أخبار كلمتك

بالصور .. إفتتاح المبنى الجديد لنادي وحدة عدن الرياضي - أخبار كلمتك

المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية يعكس حرص البلدين على التقارب - أخبار كلمتك

المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية يعكس حرص البلدين على التقارب - أخبار كلمتك

شروط الحصول على أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن.. المقدم كام؟ - أخبار كلمتك

شروط الحصول على أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن.. المقدم كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - الطقس الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من البرد والشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - الطقس الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من البرد والشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحن أخت في الدنيا».. أكرم حسني يهنئ شقيقته بعيد ميلادها |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحن أخت في الدنيا».. أكرم حسني يهنئ شقيقته بعيد ميلادها |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في حفل عشاء «يانجو بلاي» بمهرجان البحر الأحمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في حفل عشاء «يانجو بلاي» بمهرجان البحر الأحمر - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

التعليم المصري تعلن موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 للشهادتين الابتدائية والإعدادية والثانوية - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول التعليم المصري تعلن موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 للشهادتين الابتدائية والإعدادية والثانوية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - ارتفعت معدلات البحث الإلكتروني بالسؤال على موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 للشهادتين الابتدائية والاعدادية، وذلك من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور، فجميع الطلاب يريدون معرفة موعد البدأ للاستعداد للامتحانات ومراجعة المناهج لضمان درجات عالية، كما يريدون معرفة موعد الاجازة أيضا وذلك لاستجاد الطاقة وتغير أجواء المذاكرة، وبسبب كثرة البحث والتساؤلات سوف نوفر لكم من خلال موقعنا موعد الامتحانات لجميع المراحل فى السطور التالية.

موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 للشهادتين الابتدائية والإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم وفقا للخريطة الزمنية التى حددتها فى وقت سابق أن موعد ابتداء امتحانات نصف العام لجميع المراحل الدراسية من يوم 14 إلى 23 يناير 2025.

  • طلاب النقل بالمرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي تبدأ يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر.
  • وتبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي من يوم 1 حتى يوم 16 يناير 2025.
  • أما امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تبدأ من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي 23 يناير 2025.

موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 للصف الأول والثاني الثانوي

سوف تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025 و تستمر لمدة 5 أيام لانتهى يوم 16 من نفس الشهر، وسوف تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي، وذلك مع مراعاة تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

والجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت أن الامتحانات لن تعقد في أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وهي أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025، وذلك احتراما لمبادئ التعايش واحترام المناسبات الدينية.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

باشارة عالية … تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 CN - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق