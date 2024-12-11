اكتشفوا كل جديد حول التعليم المصري تعلن موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 للشهادتين الابتدائية والإعدادية والثانوية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - ارتفعت معدلات البحث الإلكتروني بالسؤال على موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 للشهادتين الابتدائية والاعدادية، وذلك من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور، فجميع الطلاب يريدون معرفة موعد البدأ للاستعداد للامتحانات ومراجعة المناهج لضمان درجات عالية، كما يريدون معرفة موعد الاجازة أيضا وذلك لاستجاد الطاقة وتغير أجواء المذاكرة، وبسبب كثرة البحث والتساؤلات سوف نوفر لكم من خلال موقعنا موعد الامتحانات لجميع المراحل فى السطور التالية.

موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 للشهادتين الابتدائية والإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم وفقا للخريطة الزمنية التى حددتها فى وقت سابق أن موعد ابتداء امتحانات نصف العام لجميع المراحل الدراسية من يوم 14 إلى 23 يناير 2025.

طلاب النقل بالمرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي تبدأ يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر.

وتبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي من يوم 1 حتى يوم 16 يناير 2025.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تبدأ من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي 23 يناير 2025.

موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 للصف الأول والثاني الثانوي

سوف تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025 و تستمر لمدة 5 أيام لانتهى يوم 16 من نفس الشهر، وسوف تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي، وذلك مع مراعاة تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.