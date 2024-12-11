اكتشفوا كل جديد حول كم باقي علي موعد امتحانات الترم الاول 2024-2025 وزارة التربية والتعليم توضح - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024 و 2025، لأن من المعروف أن امتحانات الدور الأول تعتبر من أهم المراحل الدراسية التي تمر على جميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة، كما أن ينتظر الطلاب تلك الامتحانات بفارغ الصبر لمعرفة مدى استيعابهم للمناهج الدراسية ولكي يتمكنوا أيضا من تنظيم وقت المذاكرة الخاص بهم والتحضير بشكل فعال، لذلك دعونا نقوم بتوفير لكم موعد امتحانات الترم الأول للكثير من المراحل الدراسية.

موعد امتحانات الترم الاول 2024-2025

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الأول، وأوضحت بأن سوف تبدأ تلك الامتحانات لصفوف النقل بداية من يوم 11 من شهر يناير وسوف تستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر، أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية سوف تبدأ من يوم السبت الموافق 18 من شهر يناير وسوف تستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر، كما أن قام وزير التربية والتعليم بالإعلان في بيان رسمي له عن أن الوزارة وضعت ضوابط معينة لامتحانات الترم الأول وذلك لضمان سلامة الطلاب أثناء تأدية تلك الإمتحانات.

التقويم الدراسي لجميع المراحل الدراسية لعام 2025

من المفترض أن سوف تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول حتى يوم 23 من شهر يناير القادم من عام 2025، وسوف تبدأ امتحانات النقل بداية من يوم السبت الموافق 11 من شهر يناير وبعد الانتهاء من تلك الامتحانات سوف يحصل جميع الطلاب على أجازة نصف العام، ومن المفترض أن تلك الإجازة سوف تكون بداية من 25 يناير وسوف تستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير القادم، ثم سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم 8 فبراير وسوف يستمر حتى يوم 25 مايو المقبل 2024.