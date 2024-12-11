اكتشفوا كل جديد حول 11 ديسمبر.. انطلاق العرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة وجوائز تصل إلى 10 مليون ريال - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:27 صباحاً - يتم اليوم الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر انطلاق العرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، والذي سيقام داخل مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمدينة الرياض، ويعتبر هذا الحدث من أبرز البطولات الدولية المتخصصة في استعراض جمال الخيول العربية مما يعكس التراث الثقافي الرفيع والقيمة التاريخية لهذه السلالة على مستوى العالم.

انطلاق العرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة

سيشهد انطلاق العرض السابع لجمال الخيل مشاركة واسعة من قبل 8 دول إلى جانب المملكة العربية السعودية، حيث سيشارك في المنافسات نحو 451 رأس من الخيل العربية الأصيلة، وتتوزع هذه الخيول بين 394 رأس لفئات الإيكاهو الدولية و57 رأس سعودية المنشأ، ويشارك في الحدث ملاك من دول مختلفة تشمل السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن ومصر ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشاركين نحو 240 مالك.

جوائز قيمة في العرض الدولي السابع

يتميز العرض الدولي بجوائزه القيمة التي تبلغ مجموعها 10 ملايين ريال سعودي، مما يعطي طابع من الإثارة والتحدي بين المشاركين ويزيد من شغف عشاق الخيل العربية لمتابعة المنافسات، ويسعى ملاك الخيول المشاركة إلى التألق والوصول إلى المراحل النهائية للفوز بهذه الجوائز المرموقة.

فعاليات اليوم الأول في العرض الدولي السابع

ينطلق اليوم الأول باستعراض خاص بالأمهار التي تتراوح أعمارها بين سنة وسنتين موزعة على الفئتين الأولى والثانية ما يعد بداية قوية وحماسية للحدث المنتظر.

فعاليات اليوم الثاني

يشمل اليوم الثاني عرض المهرات بعمر 3 سنوات ضمن الفئة الثالثة ويتبعها استعراض للأفراس موزعة حسب الفئات العمرية التالية:

الفئة الرابعة: الأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات.

الفئة الخامسة: الأفراس بعمر 7 إلى 9 سنوات.

الفئة السادسة: الأفراس التي تجاوزت 10 سنوات.

كما تختتم فعاليات اليوم الثاني بعروض الأمهار من الفئة السابعة المخصصة للأعمار الصغيرة (سنة واحدة).

إقبال كبير للمشاركة في هذا العرض

أوضح المنظمون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق الفيصلية في الرياض أن الإقبال على المشاركة في هذا الحدث كان كبيرًا، مما يعكس مكانة الخيل العربية الأصيلة وأهميتها لدى عشاقها في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر العرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية فرصة مثالية للاحتفاء بجمال وسحر الخيل العربية الأصيلة بالإضافة إلى تعزيز التراث الثقافي للمملكة وإبراز مكانتها الرائدة في هذا المجال.