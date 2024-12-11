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“أشترى قبل النفاذ” مجلة عروض كارفور 2025 في رأس السنة على السلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “أشترى قبل النفاذ” مجلة عروض كارفور 2025 في رأس السنة على السلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - ينتظر العديد من المواطنين رأس السنة للاستمتاع بالعروض التي يقدمها كارفور ماركت، حيث يعتبر كارفور ن أكبر وأفضل المتاجر التى تقوم باستمرار بعمل العديد من العروض التى تتناسب مع كافة الفئات، كما يتميز كارفور باحتوائه على عدد كبير من الفروع فى كافة فروع الجمهورية، مما يسهل على المواطنين اللجوء لأقرب فرع لهم والاستمتاع بالعروض، كما يوفر كارفور عروض على الأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية والمنظفات، وسوف نوفر لكم العروض المتاحة الان داخل كافة الفروع فى السطور الاتية.

مجلة عروض كارفور 2025 في رأس السنة

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية والشاشات فى رأس السنة 2025:

  • سعر غسالة ملابس هاير تحميل أمامي انفرتر ديجيتال 8 كيلو بسعر 15999 بدلا من 23.910 جنيه.
  • سعر غسالة ملابس زانوسي 8 كيلو بسعر 17799 بدلا من 20550 جنيه.
  • سعر ثلاجة زانوسي 437 لتر بسعر 25499 بدلا من 29490 جنيه.
  • سعر بوتوجاز 4 شعلة زانوسي بسعر 9349 بدلا من 10790 جنيه.
  • سعر بوتوجاز 5 شعلة زانوسي بسعر 12699 بدلا من 14390 جنيه.
  • سعر شاشة أل جي 55 بوصة بسعر 17.999 بدلا من 27.999 جنيه.
  • سعر بوتوجاز يونيون اير 5 شعلة بسعر 12999 بدلا من 19170 جنيه.
  • سعر مبرد مياه كولدير ساخن وبارد بسعر 7499 بدلا من 10475 جنيه.
  • سعر تليفزيون جاك 32 بوصة بسعر 4299 بدلا من 7999 جنيه.

عروض كارفور 2025 على السلع الاستهلاكية

مجلة عروض كارفور 2025 في رأس السنة على السلع الاستهلاكية
مجلة عروض كارفور 2025 في رأس السنة على السلع الاستهلاكية
مجلة عروض كارفور 2025 في رأس السنة على السلع الاستهلاكية
مجلة عروض كارفور 2025 في رأس السنة على السلع الاستهلاكية
مجلة عروض كارفور 2025 في رأس السنة على السلع الاستهلاكية

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