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“عودة أسطورة الألعاب” موعد نزول GTA 6 اللعبة المنتظرة من الجميع - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “عودة أسطورة الألعاب” موعد نزول GTA 6 اللعبة المنتظرة من الجميع - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - يبحث العديد من الموطنين علي موعد نزول GTA 6، وتعتبر من افضل الألعاب التي سوف تنزل علي أجهزة البلايستيشن وغيرها، وانتشرت في الساعات القليلة حالات بحث كبيرة علي منصات التواصل الاجتماعي عن موعد انطلاق اللعبة وتحمليها في السوق، ولعبة جاتا لعبة اسطورية يعشقها الكثير منذ القدم، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن موعد نزول GTA 6 من خلال متابعة هذا المقال.

موعد نزول GTA 6

قامت شركة Rockstar بالإعلان عن النسخة الجديدة منها وهي السادسة لها والتي ينتظرها العديد من العاشقين للعبة جاتا، ومن المقرر نزول اللعبة من شهر سبتمبر الي شهر نوفمبر 2025، وهناك الكثير من حالات البحث خصوصا بعد الإعلان المشوق التي قامت الشركة بتنزيلها وحصلت علي مشاهدات عالية جدا في خلال 24 ساعة من وقت عرضها علي اليوتيوب، حيث وصل الي 90 مليون متابع للفيديو وهذا رقم قياسي خلال فترة قليلة جدا، وتحقق الشركة إنجازات جديدة، ومازال الفيديو مستمر حتي كسر حاجز 218 مليون مشاهدة.

حول لعبة GTA 6

قامت الشركة تطوير اللعبة وفقا لمغامرات جديدة وتنزيل مكونات ومغامرات مشوقة وتقوم اللعبة بالاستمتاع بها من خلال التحرك والقيام بعمليات ومهمات مثل سرقة السيارات واطلاق النار والمطاردة من جانب الشرطة، ويوجد العديد من المهمات التي قامت اللعبة بتوفيرها، وهناك حالة من الانتظار الكبير من جميع المحبين والعاشقين للعبة جاتا وسوف تكون اللعبة متاحة في السوق في المواعيد المحددة.

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