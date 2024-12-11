اكتشفوا كل جديد حول قرارات جديدة تخص أصحاب المعشات بعد قرار التأمينات الاجتماعية.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 (زيادة تصل لـ1520 جنيها) - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:58 صباحاً - في خطوة مهمة لتحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات، قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 1495 جنيه بدلا من 1300 جنيه، وهو ما يعكس زيادة قدرها 195 جنيها، كما شملت الزيادة أيضا رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيه، بزيادة تبلغ 1520 جنيها، هذه الزيادة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من المعاشات، وخاصة لأولئك الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للدخل.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

في إطار هذه الإصلاحات، تم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه، بدلا من 2000 جنيه، وهو ما سيؤثر إيجابا على الحسابات التأمينية لموظفي القطاع العام والخاص، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلا من 12600 جنيه، مما يسهم في زيادة المعاشات للأشخاص الذين يتقاضون أجورًا أعلى.

موعد صرف المعاشات

يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2025 في 1 يناير 2025، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، ويحرص العديد من أصحاب المعاشات على معرفة موعد الصرف بدقة لتلبية احتياجاتهم المالية في بداية العام الجديد، ويمكن للمستفيدين أيضا الاستعلام عن المعاشات وزياداتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الفئات المستفيدة من الزيادة

تستفيد عدة فئات من هذه الزيادة التي تبدأ في يناير 2025:

أصحاب المعاشات الأقل من 1500 جنيه: سيتم رفع معاشاتهم إلى 1500 جنيه. أصحاب المعاشات الأعلى من 10080 جنيه: سيتم زيادتها إلى 11600 جنيه. الموظفون أصحاب الاشتراكات التأمينية أقل من 2300 جنيه: سيرفع اشتراكهم التأميني إلى 2300 جنيه. الموظفون أصحاب الاشتراكات التأمينية الأعلى من 12600 جنيه: سيرفع اشتراكهم التأميني إلى 14500 جنيه.

أماكن صرف المعاشات

تتعدد أماكن صرف معاشات يناير 2025 لتشمل منافذ عديدة تسهل على المستفيدين الحصول على مستحقاتهم. تشمل أماكن الصرف:

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية

ماكينات الصرف الآلي (ATM)

فروع البنوك المختلفة

منافذ البريد المصري

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية بعد الزيادة

بعد الزيادة، تم تعديل الشرائح الخاصة بالمعاشات لتتناسب مع التعديلات الجديدة، وتشمل هذه الشرائح: