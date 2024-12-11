اكتشفوا كل جديد حول كيلو السكر بكام؟.. سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:23 صباحاً - يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار السلع الأساسية بشكل يومي، حيث تشهد الأسواق المصرية تغيرات مستمرة نتيجة تأثيرات العرض والطلب المحلي والعالمي، ونقدم في هذا المقال أبرز أسعار الأرز، السكر، والزيوت، بالإضافة إلى باقي السلع الأساسية بناء على أحدث البيانات الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

شهدت أسعار الأرز استقرارا نسبيا، حيث سجل الأرز المعبأ 34.3 جنيها للكيلو، في المقابل، ارتفع سعر الفول المعبأ ليصل إلى 54.59 جنيها للكيلو، مما يعكس ارتفاع تكاليف الإنتاج أو الطلب المتزايد عليه، أما الدقيق المعبأ، فقد بلغ سعره 26.26 جنيها للكيلو، وهو مستوى معتدل مقارنة بباقي السلع.

السكر والزيوت ومنتجات أخرى

سجل السكر المعبأ 35.44 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر زيت عباد الشمس نحو 87.43 جنيها للتر الواحد، أما المكرونة المعبأة، فقد وصل سعرها إلى 31.61 جنيها للكيلو، في حين سجل العدس المعبأ (صحيح) أعلى قيمة بين السلع الأساسية، حيث بلغ 60.31 جنيها للكيلو، وبالنسبة لـ البيض البلدي، فقد استقر سعر البيضة عند 5.98 جنيه، مما يعكس توازنا نسبيا في أسعاره.

نصيحة للمستهلكين

للحصول على أفضل قيمة مقابل المال، ينصح بمقارنة الأسعار في الأسواق المختلفة ومتابعة العروض التي توفرها المتاجر الكبرى.