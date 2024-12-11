اكتشفوا كل جديد حول “يا بختك يا ابن المحظوظة لو انت منهم”.. من هنــــا خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر ديسمبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:54 صباحاً - أصبح برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة المصرية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توفير خدمة الاستعلام عن الأسماء الجديدة المستفيدة من البرنامج عبر موقعها الإلكتروني، مع تحديد موعد صرف المعاش في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، في هذا المقال، نوضح الخطوات التفصيلية للاستعلام عن الأسماء الجديدة وأبرز شروط التقديم للحصول على المعاش.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة

للاستفادة من خدمة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. اختر خيار “الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة”. أدخل الرقم القومي الخاص بالمستفيد في الحقل المخصص. اضغط على أيقونة “استعلام”، وستظهر لك النتيجة فورا.

توفر هذه الخطوات وسيلة سهلة ومباشرة للحصول على المعلومات المتعلقة بحالة الطلب أو التحديثات الجديدة للبرنامج.

شروط التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروطا صارمة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، تشمل هذه الشروط:

أن يكون دخل الأسرة أقل من 400 جنيه شهريا.

ألا يكون المتقدم مستفيدا من أي معاش تأميني آخر.

إذا كان هناك أطفال ضمن الأسرة، يجب أن تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما.

بالنسبة لكبار السن، يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عاما، إلا إذا كان يعاني من ظروف صحية تمنعه من العمل، بشرط تقديم تقارير طبية تثبت الحالة الصحية.

أهمية برنامج تكافل وكرامة

يهدف البرنامج إلى توفير دعم مالي مباشر للأسر الأكثر احتياجا، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية، ومع التزام الحكومة بتطوير آليات الاستعلام والمتابعة، أصبح الوصول إلى المعلومات أكثر سهولة ودقة.