اكتشفوا كل جديد حول رمضان امته … كم باقي على شهر رمضان الكريم 2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:54 صباحاً - يعتبر شهر رمضان من أفضل الشهور في والذي يحتل مكانة كبيرة في قلوب جميع المسلمين والمسلمات في أنحاء العالم، ومن خلال مقالنا سنتعرف على كم باقي على رمضان 2025.

شهر رمضان 2025

يعتبر شهر رمضان هو من اشهر العبادة والاقتراب من الله من خلال الصيام وصلاة القيام في الليل، ومع اقتراب رمضان، تزداد محاولات المسلمين للبحث عن الايام الباقية على دخول الشهر الذي يعتبر هو شهر الرحمة والمغفرة والتي تسود فيه الرحمة والحب بين الناس.

كم باقي على رمضان 2025

تم تحديد موعد بداية شهر رمضان ويتم ذلك من خلال الرؤية الشرعية للهلال، لكن الحسابات الفلكية هي الادق فان التوقع الفلكي لشهر رمضان والذي اعلن ان بداية شهر رمضان هو يوم السبت الأول من مارس 2025 يعتمد هذا التحديد على الحسابات الدقيقة لكن الموعد يؤكد بشكل نهائي عند رؤية الهلال شرعيًا.

العد التنازلي لشهر رمضان 2025

يمكن ان يكون بداية شهر رمضان أول مارس 2025، أو آخر يوم في شهر فبراير، كما انه من اشهر الشهور واكثرها عبادة ويتم فيه:

التقرب لله من خلال الصيام والصلاة وتلاوة القرآن وأداء صلاة التهجد والتراويح ويعزز الصيام.

زيادة تجمعات العائلات في وقت الإفطار والسحور.

هناك اهمية كبيرة لايام رمضان حيث يوجد به ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي تقع في إحدى هذه الليالي العشر.

موعد عيد الفطر

بداية شهر رمضان يوم من شهر فبراير في العام المقبل وسيقام أذان صلاة الفجر في تمام الساعة 5:06 صباحًا فقد كان هناك باستطلاع الهلال لتحديد الموعد رسميًا، لإجازة عيد الفطر في مصر حوالي ثلاثة أيام والتي تبدا يوم الأحد 30 مارس إلى يوم الثلاثاء 1 أبريل.