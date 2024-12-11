اكتشفوا كل جديد حول “هات حديد وابني شقة”.. انخفاض سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:34 صباحاً - شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر انخفاضا ملحوظا اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024، بعد فترة من التقلبات في سوق مواد البناء، ويعتبر هذا التراجع فرصة للمستهلكين والمستثمرين للاستفادة من الأسعار الحالية، خاصة مع استقرار نسبي في تكلفة بعض أنواع حديد التسليح والأسمنت، يأتي هذا التغيير في ظل تأثر السوق بعوامل عدة، منها تغير أسعار المواد الخام عالميا والطلب المحلي المتذبذب.

تراجع أسعار الحديد في السوق المصرية

سجلت أسعار الحديد انخفاضا متفاوتا اليوم، حيث بلغ سعر طن حديد عز 40,080 جنيها، متراجعا بمقدار 548 جنيها عن أمس، كذلك استقر سعر حديد السويس عند 39,000 جنيه، وحديد المراكبي عند 41,000 جنيه، فيما سجل حديد العشري 37,500 جنيه، أما متوسط سعر طن الحديد الاستثماري، فقد انخفض إلى 38,073 جنيها، وهو تراجع قدره 723 جنيها مقارنة باليوم السابق، هذا الانخفاض يعتبر مؤشرا إيجابيا للراغبين في الاستثمار أو البناء خلال الفترة الحالية.

انخفاض أسعار الأسمنت بأنواعه

شهدت أسعار الأسمنت أيضا هبوطا ملحوظا، حيث بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2,875 جنيها، منخفضا بمقدار 73 جنيها عن أمس، واستقر سعر أسمنت النصر عند 1,960 جنيها، فيما سجل أسمنت الشركة العربية وأسمنت السويس سعرا موحدا قدره 2,000 جنيه للطن، هذا الانخفاض يعكس تحسنا نسبيا في كلفة الإنتاج وعوامل العرض والطلب، مما يساهم في تعزيز حركة السوق.