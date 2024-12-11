تردد قناة مصر ام الدنيا على نايل سات - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:04 صباحاً - تعد قناة مصر أم الدنيا هي من القنوات المميزة والتي تنفرد بتقديمه من محتوى متنوع ومميز، كما انها تمتاز بعرضها مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة مصر ام الدنيا على نايل سات.

قناة مصر ام الدنيا

حصلت قناة مصر ام الدنيا على رواجًا واسعًا، كما تقدم القناة بعض القضايا التي تخص الشعب المصري وتتناول حلول وأفكار ويمكننا ان نقوم باستقبالها والتمتع بمحتواها على كافة الاقمار.

تردد قناة مصر ام الدنيا

قامت إدارة القناة بطرح ترددها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما انه يمكننا بمتابعة كل ما تعرضه القناة من محتوى ممتع، ويتم من خلال:

التردد على القمر الصناعي نايل سات هو 11602

معامل الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

كما انه يمكننا استقبال محتوى القناة على العرب سات من خلال:

التردد هو 11595.

معامل الاستقطاب هو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾ .

معدل الترميز هو 27500.

ضبط تردد قناة مصر أم الدنيا

يمكنك الاستمتاع بما تعرضه القناة سواء كان ذلك على النايل سات أو عرب سات من خلال الاتي: