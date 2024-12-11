اكتشفوا كل جديد حول نزلها الأن … تردد قناة زي الوان الجديد Zee Alwan - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:04 صباحاً - حصلت قناة زي الوان 2025 على شعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، كما انها تمتاز بعرض أحدث المسلسلات الهندية المدبلجة إلى اللغة العربية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة زي الوان الجديد Zee Alwan.

قناة زي الوان الجديد Zee Alwan

تقدم القناة مجموعة من المسلسلات التركية التي تلقى استحسان فئة واسعة من المشاهدين، كما انها تعرض محتوى يعمل على تلبية اهتمامات وأذواق العديد من المتابعين، مما يجعلها واحدة من القنوات الرائدة.

قناة زي الوان

يبحث الكثير عن تردد قناة زي الوان 2025 لمتابعة أحدث المسلسلات الهندية والتركية، حيث تحقق ملايين المشاهدات من جمهورها الذي يعشق محتواها ويمكننا استقبالها ترددها على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال الترددات الاتية:

تردد قناة زي الوان

التردد: 11277

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات استقبال تردد قناة Zee Alwan على جهاز الاستقبال

يسهل علينا ان نقوم باستقبال محتوى القناة من خلال الاتي:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال بالقمر الصناعي نايل سات.

إضافة التردد الجديد في قائمة الإعدادات.

أدخل التردد والمعلومات المذكورين أعلاه.

اضغط على زر موافق.

يتم تحميل القناة بنجاح.

اضغط على زر حفظ الإعدادات وتأكيد تثبيت الإشارة بشكل نهائي.

مميزات قناة زي الوان Zee Alwan