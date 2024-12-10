اكتشفوا كل جديد حول الوزير يعلن الأن موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لجميع المراحل التعليمية إبتدائى وإعدادى وثانوى - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:57 مساءً - يترقب طلاب المدارس والجامعات موعد امتحانات الترم الأول 2025-2024، وذلك بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الأول 2025 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، فجميع الطلاب واولياء الامور يبحثون ويتساءلون عن موعد بدأ الامتحانات، ومن خلال موقعنا اقرأ نيوز سوف نوفر لكم كافة مواعيد بدأ الامتحانات وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025

حددت وزارة التربية والتعليم وفقا للخريطة الزمنية التي تم وضعها في وقت سابق موعد بدأ امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية التى سوف يكون يوم 11 يناير 2025 وذلك فى جميع انحاء الجمهورية، كما صرحت الوزارة أيضا أن وضع الجداول سوف يراعى ايام الاعياد للاخوة المسحين وسوف تكون أيام اجازة، وذلك من أجل الوحدة الوطنية.

موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 للصفين الأول والثاني الثانوي

سوف تبدأ امتحانات الترم الأول للصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، وسوف موعد إنتهاءها يوم 16 من نفس الشهر، لتستمر لمدة 5 أيام، كما تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، وذلك مع توفير نصف ساعة فاصل بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 للشهادة الاعدادية

وفقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 18 يناير وستستمر حتى يوم الخميس 23 يناير 2025، ونوهت الوزارة أيضا أن تكون اسئلة الامتحانات بالنظام الجديد “البوكليت” الذي يطبق لأول مرة هذا العام.